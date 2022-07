“A minha ideia é mobilizar a Nação para os grandes desafios que temos pela frente” – JMN

4/07/2022 23:24 - Modificado em 4/07/2022 23:24

O Presidente da República considera que os cabo-verdianos devem sentir-se orgulhosos do caminho percorrido nestes 47 anos da independência nacional e que o País registou um “enorme crescimento”, do ponto de vista político, económico, social e cultural.

“Cabo Verde deu um grande salto em frente. Os desafios que temos hoje resultam precisamente desta dinâmica de crescimento e da inserção mais competitiva de Cabo Verde no mundo”, precisou José Maria Neves, em declarações à Inforpress, a propósito dos 47 anos do arquipélago como País independente.

Na terça-feira, 05 de Julho, pela primeira, sobe ao púlpito da Assembleia Nacional na qualidade de Presidente da República.

“Crescemos e hoje Cabo Verde é um País independente, democrático e que está a lançar as bases do seu desenvolvimento”, vincou, reconhecendo, contudo, que o arquipélago tem ainda enormes desafios pela frente.

Considera que Cabo Verde é uma democracia liberal e que os cabo-verdianos precisam completar a revolução liberal iniciada nos anos 90.

“Temos, efectivamente, de garantir a sustentabilidade do País. E para isso temos de poder fazer política de forma diferente, temos de desdramatizar as divergências e as discussões”, sugeriu o chefe de Estado, que considera que a democracia é o confronto de interpretações.

Para ele, a democracia é, também, a possibilidade de divergências, pelo que, salientou, “temos de divergir, naturalizar as diferenças e discutir com muito mais elevação”.

“A democracia exige liberdade de expressão, capacidade de deliberação e a possibilidade de construir entendimentos e pontes para a solução dos problemas do País”, afiançou Neves, assinalando que, no quadro de uma visão de a longo prazo, os cabo-verdianos devem construir as soluções que são necessárias para garantir a sustentabilidade do desenvolvimento.

“A minha ideia é mobilizar a Nação para os grandes desafios que temos pela frente”, concluiu José Maria Neves.

A Independência Nacional aconteceu foi proclamada pela voz do então presidente da Assembleia Nacional Popular, Abílio Duarte, hoje falecido, tendo como palco o Estádio da Várzea.

Na primeira hora, houve a profecia, quase generalizada, de que Cabo Verde independente não conseguiu singrar.

Entretanto, hoje, tem a segunda melhor qualidade de vida africana, segundo o Índice de Progresso Social, e o seu índice de Desenvolvimento Humano tem melhorado de forma contínua ao longo dos anos.

É o segundo País Africano mais democrático, embora persistam os desafios de melhoria ao nível da qualidade e cultura democráticas e bem assim da participação da sociedade civil.

O Produto Interno Brito (PIB) per capita que, em 1975, era de pouco mais de 200 dólares, situa-se, hoje, muito acima dos 3000 dólares.

