Primeiro-ministro reitera que não há margem para qualquer aumento salarial em Cabo Verde

4/07/2022 23:16 - Modificado em 4/07/2022 23:18

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, reiterou hoje que não há margem para qualquer aumento salarial, sobretudo neste contexto em que a guerra da Ucrânia “agravou significativamente” a situação de crise do país.

Ulisses Correia e Silva falava aos jornalistas após uma declaração conjunta com o director das Operações do Banco Mundial, que se encontra de vista a Cabo Verde, quando foi instado a reagir às declarações dos sindicatos que exigem o aumento salarial para repor o poder de compra dos trabalhadores.

O chefe do Governo salientou que as crises que o país e mundo vivem neste momento não se trata apenas de um problema de finanças públicas, sublinhando que as mesmas têm recuperação no sector privado, gerando uma espiral inflacionista.

“Os sindicatos compreenderão que, até em nome daqueles que não têm nenhum rendimento, nós temos que concentrar os nossos esforços de estabilização por forma a evitar que estejam ainda muito mais pressionados pelos efeitos da crise. Estou a falar de pessoas sem emprego, das pessoas nas zonas rurais que sofrem os efeitos da seca, de famílias com problemas”, indicou.

Ulisses Correia e Silva explicou que o foco do Governo, neste momento, deve ser na protecção e adiantou que quando o país estiver em condições de actualizar o salário mínimo, de fazer a actualização salarial, o executivo fá-lo-á.

O presidente da Confederação Cabo-verdiana dos Sindicatos Livres (CCSL), José Manuel Vaz, pediu no domingo, ao Governo que convoque o Conselho de Concertação Social (CCS) para discutir com os parceiros sociais a questão do aumento salarial, tendo em conta o aumento exponencial dos preços dos produtos e serviços em Cabo Verde.

O primeiro-ministro adiantou que o Governo vai sim, convocar uma reunião do CCS, dentro do quadro da agenda programada, mas a questão salarial não fará parte dos assuntos a serem tratados, tendo em conta o contexto actual de crise.

Inforpress