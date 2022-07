Aplicativo “NhaTaxi” entre os 3 melhores projetos de inovação dos países luso-africanos

4/07/2022 17:07 - Modificado em 4/07/2022 17:07



O aplicativo nacional de solicitação de táxis “NhaTaxi” foi desenvolvido por uma equipa de sete cabo-verdianos, que contém uma série de funcionalidades associadas, em prol da modernização do setor, bem como da melhoria das condições de segurança dos passageiros e dos taxistas concorre ao prêmio de melhor App existente na região dos PALOP.

As votações encerram esta terça-feira, 05 de julho.

“A Smart Solutions é a única Start Up cabo-verdiana à estar presente entre as 3 finalistas da Innovation Awards 2022, com o aplicativo “NhaTaxi”, que concorre ao prêmio de melhor App existente na região PALOP, avaliando a qualidade ao nível de UX, tracção, notoriedade e segurança dos dados.

Estão definidas 6 categorias, as quais contemplam um total de 29 prémios, detalhados no artigo 6 do regulamento, tendo como referência a prestação do(s) concorrente(s) nos últimos 2 anos (anterior à esta edição).

O evento Innovation Awards 2022 tem como propósito reconhecer e distinguir as “mais brilhantes” iniciativas, projetos, organizações e ideias dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, PALOP que, com recurso a tecnologias, contribuem para o desenvolvimento empresarial, económico e social, e para sofisticação e modernização do mercado dos países em que atuam.