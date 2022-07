Palmeira e Académica do Mindelo disputam final do campeonato nacional de futebol na Boavista

4/07/2022 16:16 - Modificado em 4/07/2022 16:16

A vitória sobre o Botafogo, no domingo, 03 julho, garantiu ao Palmeira do Sal passagem à final do campeonato nacional de futebol, referente a época 2021/2022, onde vai defrontar a Académica do Mindelo.

A final inédita, que colocará frente a frente o campeão da ilha do Sal e os vice-campeões de São Vicente, está marcada para o dia 09 de Julho, no Estádio Arsénio Ramos, na cidade Sal-Rei, na ilha da Boa Vista.

De relembrar que no outro jogo a Académica goleou o Rosariense por 4-0.

Curiosamente, a última final da competição, realizada na época 2018/2019, no Estádio Marcelo Leitão, na ilha do Sal, envolveu duas equipas, uma de São Vicente, o Mindelense, que se sagrou campeão, e outra do Sal, o Oásis, numa história Sal/São Vicente, que se vai repetir, agora na ilha da Boa Vista.

A Federação Cabo-Verdiana de Futebol, há uns anos a esta parte, criou condições, para que, cada Região Desportiva possa apresentar a sua candidatura, através de um Caderno de Encargos do Concurso Nacional com o intuito de escolher a Associação Regional, que reúne as melhores condições para a organização do maior evento desportivo ao nível do Futebol do país “Final do Campeonato Sénior Masculino de Futebol de Cabo Verde da Época 2021/2022”, a 9 de Julho de 2022.

A Associação Regional de Futebol da Boa Vista (ARFBV), sedeada na ilha da Boa Vista, Sal-Rei, Zona industrial, Estádio Municipal Arsénio Ramos, venceu porque foi uma candidatura credível.