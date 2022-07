São Vicente: Ações de fiscalização da ERIS resulta da suspensão de 3 estabelecimentos

4/07/2022 15:33 - Modificado em 4/07/2022 15:33



No âmbito da sua competência de supervisão do setor alimentar, a Entidade Reguladora Independente da Saúde (ERIS) realizou de 23 a 27 de maio, ações de fiscalização em unidades turísticas e pontos de entrada em São Vicente, tendo resultado na suspensão temporária da atividade de 3 estabelecimentos.

“A missão resultou na suspensão temporária da atividade de 3 estabelecimentos, devido a verificação de situações críticas de higiene, organização e presença de pragas”, apontou a entidade.

Ainda durante a operação foi efetuado a apreensão de géneros alimentícios deteriorados, nomeadamente, cereais, condimentos e especiarias, doces, adoçantes e vinagres, em razão de infestação com pragas e prazos de validade vencidos.

De uma forma geral, indicou, foram inspecionados 11 estabelecimentos, sendo 9 classificados como estabelecimentos hoteleiros, 1 estabelecimento de restauração no Aeroporto Internacional Cesária Évora e 1 “Ship Chandler”, que abastece os navios e embarcações com bens alimentares.

“Assim, a missão culminou com a elaboração de 6 Autos de Medidas Corretivas, incluindo as recomendações a serem implementadas pelos operadores de forma imediata”, avançou.

O objetivo visou corrigir as não-conformidades sanitárias identificadas, relacionadas com a higiene e organização dos estabelecimentos, equipamentos e utensílios, com as práticas de armazenagem e conservação de géneros alimentícios, bem como com os boletins de sanidade, dentre outros, de acordo com a entidade.

As ações foram realizadas em colaboração com o Instituto do Turismo de Cabo Verde (ITCV), o Instituto Marítimo Portuário (IMP), a Empresa Nacional de Administração dos Portos (ENAPOR), a Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea (ASA), a Inspeção Geral das Actividades Económicas (IGAE), a Delegacia de Saúde de São Vicente, e a Polícia Nacional.

As ações, conforme a ERIS, tiveram como foco os estabelecimentos de restauração alocados em unidades de alojamento turístico, bem como os alocados no porto de navios e embarcações (Porto Grande) e no Aeroporto Internacional Cesária Évora, tendo em vista verificar a aplicação das normas legais de segurança sanitária dos alimentos.

AC