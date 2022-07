Futebol: Selecção nacional de sub-17 conquista Torneio FootMania em Portugal

4/07/2022 15:23 - Modificado em 4/07/2022 15:23

A selecção nacional sub-17 sagrou-se no domingo, 03, campeão do Torneio FootMania, que aconteceu em Caldas da Rainha (Portugal), após derrotar na final, o Eindhoven, da Holanda, nas grandes penalidades.

No tempo regulamentar, Cabo Verde perdia por 0-1, mas Gonçalo, que actua no Paços de Ferreira, de Portugal, fez o golo de empate, que levou a decisão para o desempate a partir da marca da grande penalidade, que deu o triunfo, 4-3 a Cabo Verde.

Cabo Verde realizou seis jogos no torneio, ganhou todos, marcou 13 golos e sofreu apenas um.

A competição aconteceu de 22 de Junho a 03 de Julho e contou com a participação com a participação de 100 equipas de 42 clubes, de Portugal, Brasil, Cabo Verde, Coreia do Sul, Espanha e Países Baixos.

Inforpress