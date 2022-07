São Vicente prepara-se para revalidar o título de campeão nacional de desporto paralímpico

3/07/2022 23:44 - Modificado em 3/07/2022 23:56

São Vicente participa na próxima edição, a 10ª, do Campeonato Nacional do Desporto Paralímpico 2022 (CANADEP), organizado pelo Comité Paralímpico de Cabo Verde, prova que a associação de desporto adaptado da ilha leva para o Sal, 19 atletas com o objetivo de trazer para casa o Tetra campeonato.

Neste sentido, a praia da Laginha recebeu este domingo, uma competição para a escolha dos participantes da prova que envolve atletas com diferentes níveis de deficiência física.

O que para Alcindo Lopes mostra o empenho dos participantes que querem trazer para casa o título de campeão. “Temos equipa para isso e estamos a trabalhar neste sentido”, realçou o presidente do ARDA-SV.

Da comitiva, a equipa de São Vicente tem no seu núcleo a recém medalhada internacional em atletismo, Heidilene Oliveira, que traça como objetivo mais uma conquista nacional.

Ivan Candeias do arremesso de peso, diz que o nacional de Desporto Paralímpico é também uma forma de das pessoas com deficiência na sociedade, através do desporto.

Na prova deste domingo Heidilene Oliveira foi a vencedora na categoria Atletismo Invisuais em 150 e 100 metros e nos 100 metros masculino, categoria deficiência motora, o vencedor foi Hélder Pio.

O décimo campeonato nacional de desporto paraolímpico, envolve atletas das modalidades individuais e coletivas, e vai ser disputado nas modalidades de atletismo, salto, arremesso de pesos, vólei e basquetebol em cadeiras de rodas, levantamento de peso, e demonstração de ténis virado para pessoas com deficiência de membro superior.

Elvis Carvalho