Basquetebol Sénior masculino: Real Sociedad à um triunfo do título de campeão de São Vicente

3/07/2022 23:24 - Modificado em 3/07/2022 23:25

O Real Sociedad segue na frente nos Play Off da final do Campeonato Sénior masculino de Basquetebol em São Vicente, após vencer a equipa do Cruzeiros por 86-71, no jogo 2 da grande final do campeonato, disputado à melhor de 5, no Polidesportivo Oeiras, Monte Sossego.

Para os jogadores do Real Sociedad é importante manter o foco no próximo jogo de forma a conseguir a conquista do título já no próximo jogo. “Temos que entrar no jogo com a mesma determinação e ir atrás de vitória de forma a resolver a eliminatória, já no próximo jogo, e evitar que reduzissem para 2-1 e que nos criem problemas”, apontou Nutch.

Do lado do Cruzeiros Luis Silva afirmou que a sua equipa ainda acredita na possibilidade de dar a volta ao resultado e garantiu que vão trabalhar de forma a evitar erros que, possam levar a uma derrota precoce e perder a prova já no próximo jogo.

“Jogamos para vencer mas infelizmente não foi possível, mas ainda temos um jogo a disputar. O Cruzeiros é uma equipa vencedora, que já foi campeão nacional e regional. O nosso objectivo era chegar à final e conseguimos isso e agora é lutar até ao fim”, sustentou.

Após vencer o Torneio de Abertura e a Taça de São Vicente, o Real Sociedad está a apenas um triunfo de conquistar o título de campeão de São Vicente.

Numa eliminatória decidida à melhor de cinco, o jogo 3 dos play off final está agendado para o próximo fim de semana.

Elvis Carvalho