S. Vicente: Familiares procuram homem de 56 anos desaparecido desde do dia 26 junho

3/07/2022 23:31 - Modificado em 3/07/2022 23:31

Francisco Neves dos Santos não voltou à casa, desde do domingo passado, 26 junho, após sair do trabalho na Ribeira de Vinha, São Vicente.

Familiares procuram Francisco dos Santos, de 56 anos, que não é visto desde o dia 26 de maio. Os familiares dizem que o desaparecido trabalhava como agricultor em Ribeira de Vinha e que após o trabalho tomou uma boleia e desceu frente à Igreja São Francisco, na zona de Pedreira e depois rumou para a sua casa em Ribeirinha.

Contudo, nunca chegou à sua residência e este domingo completou uma semana, conforme informações que receberam.

Dizem que Francisco dos Santos foi visto pela última vez em Madeiral. “Trajava calça preta, camisa às riscas branco, pullover preto, chapéu e estava com uma mochila as costas”, detalha a sobrinha.

O desaparecimento já foi registado na Polícia Judiciária, que está no terreno à procura do indivíduo, que segundo a família não costuma desaparecer desta forma e que querem acabar com a agonia de não ter notícias do familiar. ” Ele não costuma desaparecer e nem tem problemas de saúde”,

“Qualquer informação de alguém que tenha visto o senhor Francisco dos Santos, entre em contato com a família ou que procure a Polícia. Qualquer pista relevante sobre esse caso será bem vinda”, disse a sobrinha que disponibilizou os seguintes contactos.

Contacto 5959353 ou 9910244.

EC