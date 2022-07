Andebol: Farense é campeão de São Vicente e põe fim à hegemonia do Atlético do Mindelo

3/07/2022 23:25 - Modificado em 3/07/2022 23:25

O SC Farense é o novo campeão sénior masculino de andebol, São Vicente, após vencer na final o Atlético do Mindelo, no quinto jogo dos Playoff da final do campeonato. Após uma boa recuperação na prova, a perder por 2-0, conseguiu igualar a eliminatória, e conquista o seu primeiro campeonato em São Vicente, após um jogo electrizante e bastante equilibrado, este domingo, no Polidesportivo Oeiras.

As duas equipas finalistas presentearam ao público presente um verdadeiro espetáculo desportivo, com lances de parte a parte, golos e defesas espetaculares que levou o polidesportivo Oeiras ao rubro, num jogo bem disputado, cuja primeira parte terminou a pender para o lado do Farense que foi para o intervalo a vencer por 17-14 e que teve o apoio dos seus adeptos em todos os momentos.

Com a vantagem do seu lado, a equipa de Elton “Fet” Santos, entrou no jogo decidido a manter a diferença de pontos, contra um Atlético que entrou a todo o gás no segundo período, proporcionando ao público, que encheu o Oeiras uma segunda parte intenso e ao minuto 48 liderava o jogo recheado de emoções fortes e ponto a ponto, os jogadores do Farense ajustaram o resultado para 33-29 e sagra-se campeão pela primeira vez, com forte apoio do seu público.

Destaque para Anderson “Pret” Soares, melhor marcador do jogo com 11 golos apontados.

Satisfação, alegria e sentimento de desejo cumprido. Assim as emoções dos novos campeões de São Vicente em andebol sénior masculino, que afirmam que o importante era conseguir construir o resultado desde de cedo.

Elton “Fet” Santos diz que este é um objectivo traçado há três anos, com construção da equipa, e que foi conseguido e agora “é tentar o segundo que é o nacional”.

Aquilino Fortes, na hora do balanço diz que a sua equipa cometeu muitos erros, que foram aproveitados pelos novos campeões e parabeniza o Farense pelo jogo feito. “Um justo vencedor pelo trabalho feito durante estes cinco jogos”, avançou o treinador do Atlético, que destaca também o trabalho da sua equipa nesta final.

“Recuperamos de duas derrotas, mas neste embate final falhamos muito na defesa e na finalização. Hoje não deu e parabenizamos a equipa e agora vamos trabalhar e preparar para estar no nacional da melhor forma possível,. Para estar bem e dignificar São Vicente na prova.

Elvis Carvalho