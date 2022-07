Covid-19: Cabo Verde regista hoje 62 positivos e 173 recuperados

3/07/2022 23:02 - Modificado em 3/07/2022 23:02

Cabo Verde registou hoje 62 novos testados positivos no universo de 300 amostras analisadas, numa taxa de positividade de 20,7% e 173 recuperados, pelo que o País passa a contabilizar 1.175 casos activos.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado hoje pelo Ministério da Saúde, os 62 casos positivos foram diagnosticados em amostras de São Vicente (20), Praia (17), São Filipe (sete), São Lourenço dos Órgãos e Ribeira Grande de Santo Antão (três), Porto Novo, Ribeira Brava e Maio (dois).

Os restantes positivos foram detectados em análises de Santa Catarina de Santiago, São Miguel, Brava, Sal, Tarrafal de São Nicolau e Brava com um cada.

Já os 173 recuperados são dos municípios de São Vicente 66, São Filipe 38, Santa Catarina de Santiago 10, Mosteiros, Porto Novo, Praia e Maio (oito), Santa Catarina do Fogo e Brava (seis), Ribeira Brava quatro, Santa Cruz, São Lourenço dos Órgão e Tarrafal de São Nicolau (três), seguida de São Domingos e Boa Vista (um cada).

Dados do Ministério da Saúde indicam que o País passa a contabilizar 1.175 casos activos, 59.370 recuperados, 405 óbitos, 43 mortes por outras causas e nove transferidos, perfazendo um total de 61.002 casos positivos acumulados.

No sentido de mitigar as consequências da pandemia de covid-19 em Cabo Verde, as autoridades sanitárias exortam às pessoas para que adiram à campanha de vacinação contra a pandemia do novo coronavírus, que está a decorrer em todo o país, para que todos possam estar mais protegidos o mais rápido possível.

Recomendam ainda o uso de máscaras faciais, principalmente em qualquer espaço interior ou fechado, apesar de ser obrigatório apenas em estabelecimentos e infraestruturas de saúde públicas e privadas, centros de dia e lares de idosos públicos ou privados, estabelecimentos prisionais e transportes coletivos de passageiros terrestres, aéreos e marítimos.

