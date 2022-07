Porto Novo: Apresentação do filme “O Poeta da Ilha” de Júlio Silva marcada para esta terça-feira

3/07/2022 20:38 - Modificado em 3/07/2022 20:40

A estreia do filme “O Poeta da Ilha” de Júlio Silva, acontece no dia 5 de julho, no Espaço Jovem do Centro da Juventude do concelho do Porto Novo, numa parceria entre a CMPN e a Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde (ACACV), está agendado para o próximo dia 5 de julho, a apresentação.

O filme, que enquadra-se nas atividades comemorativas do 5 de julho, dia da Independência Nacional, faz uma retrospetiva à história de Cabo Verde para retratar a atuação da DGS – Direção Geral da Segurança, de Portugal – criada para substituir a temível PIDE.

Segundo uma nota, o filme é inspirado em factos ocorridos no período colonial. “Situações enfrentadas pela sociedade que o realizador Júlio Silva ficou a conhecer da boca dos próprios familiares. Ele acabou por ser inspirado por todos esses acontecimentos, que agora são contados no filme “O Poeta da Ilha”, referiu a nota.

AC – Estagiária