EUA. Jovem negro morto pela polícia estava de costas quando foi baleado

3/07/2022 22:52 - Modificado em 3/07/2022 23:37

Jayland Walker tinha 25 anos e foi morto a tiro pela polícia, a 27 de junho, na cidade de Akron, no estado norte-americano do Ohio, num incidente que está a ser investigado e tem resultado em várias manifestações. Advogado acredita que a polícia disparou até 90 tiros contra Jayland Walker.

O advogado do jovem, Bobby DiCello, disse ter revisto as imagens da câmara da farda dos agentes e disse, este domingo, que tanto ele como a sua equipa não viram nenhuma prova de que Walker tivesse disparado contra os agentes.

DiCello tinha já partilhado que Walker sofreu cerca de 60 ferimentos, contudo agora acrescenta que, no momento em que foi baleado, estava de costas para a polícia, avança a estação de televisão Al Jazeera.

Os agentes envolvidos no assassinato foram colocados em licença administrativa enquanto decorre uma investigação, sendo que o presidente da câmara de Akron e o chefe da polícia da cidade comprometeram-se a dar uma atualização sobre a situação assim que se chegar a uma conclusão.

O advogado acredita que a polícia disparou até 90 tiros contra Walker, revelando que a investigação aponta para “60 a 80 ferimentos”, embora refira que uma única bala pode causar múltiplos ferimentos.

De acordo com as autoridades, Walker passou um sinal de STOP e ouviram um disparo vindo do seu veículo, com o qual fugiu antes de ser morto a tiro num parque de estacionamento próximo.

As imagens da da câmara corporal que reportam o incidente poderão vir a ser divulgadas.

A câmara municipal decidiu cancelar um festival anual previsto para este fim de semana, que é prolongado nos EUA devido ao feriado nacional, que se celebra dia 4 de julho, por considerar que “não era altura para festividades”.

Notícias ao Minuto