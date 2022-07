São Vicente: organizações locais procuram soluções para o problema do plástico

Enquadro no Dia Internacional Sem Sacos de Plástico, organizações em São Vicente juntam-se para encontrar soluções para reduzir o impacto negativo que os produtos de plástico têm no ambiente e nos ecossistemas marinhos e costeiros do país.

Comemorou no dia 3 de julho o dia Internacional sem Sacos de Plástico, como forma de chamar a atenção para a produção e consumo excessivos de sacos de plástico a nível mundial.

Segundo a Biosfera de Cabo Verde, de acordo com o projeto 5Gyres – Science to Solution, a cada minuto são usados um milhão de sacos de plástico descartáveis em todo o mundo, sendo que apenas uma percentagem muito pequena é efetivamente reciclada.

No tocante ao país, a Biosfera refere que a situação é “grave” e que ainda não existem alternativas no mercado para combater esta situação.

Por isso, esta ONG, em conjunto com a SIMILI, a OMCV e outras organizações de São Vicente, encontra-se a “estudar formas de trazer soluções para as nossas ilhas”, de forma a reduzir o impacto negativo que os sacos (e outros produtos de plástico) têm no ambiente e nos ecossistemas marinhos e costeiros.

É neste sentido que a Biosfera pede o envolvimento de todos “para conseguirmos implementar esta mudança”.

Recorde-se que em janeiro de 2017 entrou em vigor em Cabo Verde a legislação que proíbe o uso de sacos de plástico não degradável.

Apesar de não abranger todos os plásticos, atinge aqueles que são de uso mais comum no país, os sacos de compras, referiu uma publicação anterior do IMP — Instituto Marítimo Portuário.

“Os sacos agora vendidos nas lojas cabo-verdianas são biodegradáveis e decompõem-se na natureza no espaço de seis a 18 meses, reduzindo assim o problema dos plásticos que vão dar ao mar”, referiu uma publicação do IMP.

