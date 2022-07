Andebol Feminino/São Vicente: Atlético vence (20-18) Amarante Sagra-se bicampeã regional

3/07/2022 20:34 - Modificado em 3/07/2022 20:35

A equipa feminina do Atlético do Mindelo venceu no sábado, 02, no Polidesportivo de Oeiras, o Amarante por 20-18 e revalidou o título regional num jogo disputado até ao último minuto.

As meninas do Atlético conseguiram a vitória nos últimos minutos e levaram, pela segunda vez consecutiva, o troféu para casa.

O presidente da Associação de Andebol de São Vicente, Luís Fortes, mostrou a sua satisfação pelo “espetáculo” que as duas equipas promoveram durante todo o campeonato e agora no último jogo, “muito bem disputado”.

“As duas equipas disputaram até ao último minuto e foi um jogo muito equilibrado, em que qualquer uma podia ganhar, já que sempre que uma pontuava a outra revidava”, sublinhou a mesma fonte à Inforpress.

O Atlético revalida o título, mas, tanto as campeãs como as vice já estão com o passaporte carimbado para o campeonato nacional, tendo em conta que a primeira detém o título do nacional e Amarante será a segunda representante de São Vicente, que neste ano tem direito a dois representantes.

O campeonato acontece a partir de 01 de agosto, também no Mindelo, conforme informações avançadas por Luís Fortes.