Académica do Mindelo carimba passaporte para a final com goleada (4-0) sobre Rosariense

2/07/2022 19:48 - Modificado em 2/07/2022 19:48

A Académica do Mindelo goleou hoje, sábado, o Rosariense por quatro a zero no Estádio João Serra, na Ponta do Sol, Santo Antão, em jogo da segunda mão das meias-finais do campeonato de Cabo Verde, em futebol. A equipa treinada por Carlos Machado dá assim a volta ao resultado, após empate a duas bolas em São Vicente.

Os golos foram apontados por Tchukin aos 29 minutos da primeira parte e aos 66 minutos da segunda parte. E por Valdir aos 75 minutos. Gogol fechou a goleada aos 90+6.

Com o bis de Tchukin, o avançado da Académica do Mindelo segue na liderança dos melhores do campeonato nacional de futebol masculino com seis (6) golos apontados.

Académica venceu o primeiro título e único título nacional em 1989. E tem a possibilidade de disputar o troféu pela segunda vez.