Futebol: Taça de Cabo Verde arranca 16 de Julho com ausência do representante de São Vicente

1/07/2022 22:23 - Modificado em 1/07/2022 22:24

A Taça de Cabo Verde em futebol, sénior masculino, inicia a 16 de Julho, contando com a participação de 10 regiões desportivas e marcada pela ausência de São Vicente.

A competição, cuja final está agendada para 30 de Julho, vai ser realizada no sistema de eliminatórias, a uma mão, e por proximidade entre as regiões, conforme a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF).

Nos jogos da primeira eliminatória, segundo o sorteio realizado pela FCF, os Travadores de Santiago Sul recebem o Esperança de Santiago Norte, partida a ser realizada no Estádio Municipal do Tarrafal, por impossibilidade do estádio da Várzea receber jogos.

O vencedor desta partida vai defrontar o vencedor do jogo entre o representante da Brava, ainda por definir, e o Botafogo da ilha do Fogo, para definir o quadro da “final-four”.

Nos outros confrontos, o Rosariense de Santo Antão Norte joga com o Tarrafal de Santo Antão Sul, no estádio João Serra, a Palmeira do Sal será a anfitriã do Atlético de São Nicolau e o Sal-Rei da Boa Vista recebe o Figueirense, do Maio.

As equipas vencedoras destas partidas apuram-se automaticamente para a “Final Four” a ser disputado no modelo centralizado numa das regiões desportivas, a ser designado pelo Comité Executivo da FCF.

A Taça de Cabo Verde vai ser retomada, três anos depois da União Desportiva Santo Crucifixo, da região desportiva de Santo Antão Norte, ter conquistado a edição 2018/19, ao vencer o Palmeiras do Sal por 3-2, na final disputada no Estádio Nacional.

Jogos da primeira eliminatória:

16 de Julho:

Rosariense de Santo Antão Norte – Tarrafal de Santo Antão Sul,

Palmeira do Sal – Atlético de São Nicolau

Sal Rei da Boa Vista – Figueirense do Maio

Esperança da Calheta – Travadores da Praia,

Brava – Botafogo do Fogo

Inforpress