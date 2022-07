Nova Comissão Política Concelhia do MpD em São Vicente quer ter uma participação ativa com a sociedade mindelense

1/07/2022 22:22 - Modificado em 1/07/2022 22:22

A apresentação pública da nova Comissão Política Concelhia do MpD em São Vicente (CPC), aconteceu esta sexta-feira no Mindelo e segundo o seu presidente o propósito da CPC é interagir com a sociedade mindelense, dar vez e voz aos militantes do partido.

“A nossa forma de gerir vai ser fundamentalmente uma comissão política de grupo em que o presidente vai ter a colaboração de todos os elementos que vai ser uma colaboração estreita e participação ativa, ou seja com uma gestão descentralizada em termos de estruturas locais”, explicou o presidente do CPC, Armindo Gomes.

A comissão, de acordo com o seu presidente, vai focar nas relações com o público e com os militantes do MpD.“Iremos ser uma equipa que vai pautar a sua conduta pelo bom relacionamento com o público, com a comunicação social, com uma interação com os militantes visando essencialmente resolver alguns problemas que estão pendentes na ilha”, enfatizou Gomes que realçou que a interação com os militantes será no sentido de divulgar as ideias do partido.

Armindo Gomes mostrou a necessidade de “formar os militantes”, já que, segundo disse, “o MpD tem descuidado desta questão”. Por isso, sublinhou, que “é preciso abrir a sede aos militantes, e chamá-los para organizar a estrutura de base.”

“MpD precisa de uma nova dinâmica em São Vicente”, constatou este líder que disse ainda que essa dinâmica será baseada no princípio de “bom relacionamento”com as instâncias que tenham alguma força nesta ilha, “a fim de se evitar conflitos desnecessários”.

A intenção, indicou o presidente do CPC, é aproximar os partidos políticos e afirma que “temos sempre o mesmo objetivo que é defender São Vicente, defender Cabo Verde e pensamos que os outros partidos têm este mesmo propósito”.

Independentemente das diferenças que possam existir entre os partidos, Armindo Gomes afirmou que a que procurar um “diálogo aberto, fraterno, sempre na defesa cada um dos seus interesses do seu partido”, mas tudo em prole de fazer avançar o país, a ilha naquilo que os une e naquilo que diz ser bom para a sociedade cabo-verdiana.

Recorde-se que a Comissão Política Concelhia do MpD em São Vicente tomou posse no passado dia 3 de Junho do corrente ano e é constituído por oito elementos.

AC – Estagiária