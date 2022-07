Qualificação para Mundial de Basquetebol 2023: Cabo Verde vence a Nigéria por 79-70

A seleção nacional de basquetebol, sénior masculina, defrontou hoje, 1 de Julho, em Kigali, capital do Ruanda, a equipa da Nigéria e venceu por 79-70, no jogo a contar para qualificação africana para o Campeonato do Mundo de basquetebol de 2023.

Depois da primeira fase em Benguela, Angola, eis que Cabo Verde prosseguiu, hoje, a sua primeira participação de sempre numa qualificação africana para o Campeonato do Mundo de Basquetebol. Sua primeira participação valeu-lhe pontos e uma vitória.

Edy Tavares (15 pontos), Ivan Almeida (14) e Patrick Lima (10) foram os jogadores de Cabo Verde que fizeram mais pontos na partida. Edy e Ivan foram de resto os que arrecadaram mais pontos no conjunto das duas seleções, pois os dois melhores pontuadores da Nigéria foram Mekowulu e Ndugba ambos com 13 pontos.

Joel Almeida com 2 triplos nos últimos 2 minutos foi importantíssimo na vitória da seleção comandada por Emanuel Trovoada.

Esta sexta-feira, foi o primeiro jogo da terceira janela dos jogos da FIBA Basketball World Cup que decorre em Rwanda Ferwaba de 1 a 3 de Julho.

Cabo Verde volta a entrar em campo, amanhã, 2 de Julho, contra o Uganda e, no domingo, 3 de Julho, joga frente ao Mali.

AC