São Vicente: Rua de Lisboa acolhe performance teatral “Teatro Largod”

1/07/2022 22:14 - Modificado em 1/07/2022 22:14



A Rua de Lisboa, no Mindelo, recebe neste sábado, 02 de Julho, mais uma edição da performance teatral “Teatro Largod” que marca a abertura da escola de teatro “Xpressá”, de iniciativa da artista Patrícia Silva.

Conforme informações da mentora, a montagem da performance “Teatro Largod”, que terá a terceira edição na manhã deste sábado, no centro da cidade do Mindelo, marca a primeira fase do projecto da escola “Xpressá”.

“A escola de teatro resulta do percurso que tenho vindo a fazer no teatro desde 2008 e será um laboratório onde os participantes tomarão parte de um conjunto de experimentos por forma a se descobrirem no teatro”, explicou Patrícia Silva.

A iniciativa, segundo a mesma fonte, pretende devolver voz às iniciativas teatrais nacionais que “até então têm estado num lugar marginal, periférico e subalternizado”.

O projecto tem como parceiro a Câmara Municipal de São Vicente, através da vereação da Educação, que cedeu o espaço do Centro Social de Madeiralzinho para a dinamização das aulas de teatro.

Para além disso, a primeira fase do “Xpressá” foi seleccionada pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas no âmbito do Edital’22 de Fomento à Criação Artística Nacional.

Neste momento, o projecto, asseverou Patrícia Silva, continua à procura de mais parceiros para a implementação da segunda fase do mesmo, que decorrerá no próximo ano lectivo 2022/23.

Inforpress