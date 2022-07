Famílias mindelenses arranjam estratégias para “esticar a corda” e garantir alimentação até ao final do mês

1/07/2022 00:48 - Modificado em 1/07/2022 00:48

Os preços dos produtos alimentares aumentaram, a fatura de água e eletricidade também aumentou, e logo os mindelenses perguntam o que fazer quando o salário não aumenta e cada dia há mais alterações. Sentar para fazer as contas, é mesmo necessário para “esticar a corda” e não passar fome. Quanto às medidas, estes mostram-se desacreditados no governo e dizem não sentir efeito das decisões anunciadas pelo executivo para amenizar a situação atual no país.

O Notícias do Norte foi às ruas para ouvir como os mindelenses tem feito as contas para conseguirem aguentar até ao final do mês. As opiniões foram varias e o desânimo é visível.

Há muitos anos que Ilda Gomes vive na Holanda e todos os anos vem de férias para Cabo Verde. Há poucos dias no país já diz-se deparar-se com uma situação difícil quando o assunto são os preços. “Na semana passada quando eu estava numa fila de um minimercado, deparei com uma situação de um senhor idoso que pagou muito por uma quantidade reduzida de produtos. E fiquei a pensar que aquilo não dava nem para, pelo menos, duas refeições”, contou a imigrante que lamentou o fato dos preços dos alimentos de primeira necessidade estarem muito altos.

A mesma lamentou o fato de ainda muitos estarem a viver com o salário mínimo, o que esta senhora considera “uma miséria”.

“Caro ou barato sempre compro mesmo que seja em pouca quantidade”, é assim que Joana Paris tenta fazer sempre que possível. Diante desta “situação complicada”,disse tentar fazer uma “boa gestão” do seu salário mínimo. “A que fazer boa gestão e comprar o necessário mesmo que tudo esteja caro. Afinal temos que comer”, disse Joana Dias, acrescentando que o mesmo tem feito com a água e a eletricidade, tentando sempre que possível “gastar menos”.

Silvestra Lima falou também em um “salário de miséria” que recebe e diz só não morrer de fome porque a “corda tem que ser esticada”, ou seja fazer com que, pelo menos, não falte dinheiro para, principalmente, alimentação. A viver sozinha disse que mesmo com o salário mínimo este valor não chega para nada.

Para Maria Fortes “é comprar aquilo que podemos comprar, e se desanimarmos não vamos conseguir seguir com a vida lutando”. Esta senhora falou em “sacrificar certos luxos” para priorizar os essenciais que são os alimentos, água e eletricidade.

E falar de “sacrificar luxos”, para uma jovem mindelense que não quis se identificar acredita que deixar para segundo plano os gastos com festas ou outras atividades que implicam dispêndio desnecessários “seria melhor do que passar fome”, principalmente para quem tem filhos. “Em outros tempos comprávamos muita coisa com apenas mil escudos. Agora não resta dúvida que estamos num tempo em que somos obrigados a poupar”, expressou.

Tal como muitos mindelenses, Edna Fortes e Nina Pinto tentam sempre que possível adotar a técnica de preferir o mais barato, porque só assim haverá dinheiro para o essencial. “Cada dia estou mais preocupada com a subida dos preços. Como é possível comprar neste momento 1kg de leite em pó por 1000$?”, questionou Nina Pinto.

Relativamente à água e a eletricidade, Edna Fortes diz ser beneficiária do cadastro social recebendo algum desconto na conta da fatura, mesmo que seja um valor irrisório. “Apesar de ser pouco, poupa-se alguns tostões”, indicou.

A Dona Maguy estranha essa mudança constante de preços. “Se hoje comprarmos um produto com um preço, amanhã o preço é duplicado” disse esta senhora que lamenta o fato de “quase todos nós estamos a trabalhar para comer” e sem falar que a conta da fatura de água e eletricidade “aumentou drasticamente” no seu domicílio.

Mindelenses desacreditados nas medidas anunciadas pelo governo para tentar amenizar o sufoco

“Inflação vergonhosa por parte do governo”, é assim que Carlos Alberto caracteriza a subida generalizada dos preços dos produtos de primeira necessidade. “O que se conseguia comprar com 10 mil escudos anteriormente, hoje comprar a mesma quantidade ronda uns 30 mil escudos”, exemplificou este mindelense que disse que, apesar da situação, “o salário nunca aumenta e há cobrança de impostos que nunca existiram”.

Tal como os nossos entrevistados, Carlos Alberto acredita que “o governo muito fala e nada faz”. Os entrevistados dizem estar desacreditados nas medidas que o governo tem vindo a anunciar para mitigar os efeitos da pandemia e da alteração dos preços dos produtos, causado pela guerra na Ucrânia.

“Sinceramente, não sinto qualquer diferença, por exemplo, nos preços dos produtos quando o governo anuncia medidas sobre os bens de primeira necessidade”, opinou o senhor Carlos que pensa que tudo não passa de “mentiras”.

AC – Estagiária