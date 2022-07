Polícia moçambicana desmantela pequena fábrica de drogas

A polícia moçambicana desmantelou uma pequena fábrica clandestina de produção de anfetaminas na Katembe, margem sul de Maputo, anunciou fonte daquela força de segurança.

Durante a operação revelada na quarta-feira, a polícia deteve quatro pessoas, dois chineses que produziam as drogas e dois moçambicanos que os ajudavam.

Na altura, cuidavam de dois camiões de transporte de reagentes do porto de Maputo até à residência onde a fábrica funcionava. Foi ainda apreendida uma quantidade não especificada de metanfetamina.

No local estavam abertos alguns túneis que se presume serviriam como rota de fuga. A investigação do caso está nas mãos do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) para avaliar a importância da fábrica e suas ramificações.

A polícia referiu ainda que um homem morreu há pouco dias no local por intoxicação, depois de inalar gases produzidos no laboratório improvisado.

Para disfarçar o cheiro da produção de drogas, os proprietários decidiram instalar um aviário para a criação de aves.

A operação aconteceu depois do desmantelamento de uma pequena fábrica clandestina de produção de ‘mandrax’, outro tipo de droga, durante a última semana, no município da Matola, igualmente nos subúrbios de Maputo.

