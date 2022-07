Manuel Faustino acredita que a criação da lei do álcool foi uma ferramenta decisiva no combate ao uso abusivo do álcool

1/07/2022 00:34 - Modificado em 1/07/2022 00:39

Assinala-se amanhã, 1 de julho, 6 anos da criação da campanha “Menos álcool, Mais vida” e 2 anos da instituição nacional de luta contra o uso abusivo do álcool. Para o coordenador da campanha, Manuel Faustino, são dois marcos importantes na luta contra o uso abusivo do álcool em Cabo Verde.

Após 6 anos do lançamento da Campanha “Menos álcool mais vida” e dois da instituição nacional do dia da luta contra o uso abusivo do álcool, Manuel Faustino não hesita em reconhecê-los como 2 marcos importantes na luta contra o uso abusivo do álcool.

Em relação a campanha menos álcool mais vida, o coordenador destaca o fato da mesma ter trazido a problemática do uso do álcool para a agenda.

“Há dados onde há pessoas que dizem que deixaram de beber ou reduzir o consumo por conta da campanha. Isso para nós é resultado extraordinário. Claro que não podemos esperar resultados imediatos, mas os que já temos são muito interessantes”, explicou.

Faustino destacou também a criação da lei do álcool, uma ferramenta decisiva no combate ao uso abusivo do álcool por não só controlar como também prevenir.

“Essa lei toca na prevenção ao uso comunitário, familiar, escolar, e da saúde. São elementos extremamente importantes. Valorizo e compreendo os aspetos mais relacionados a restrição”, observou este responsável que considerou estes elementos fundamentais, visto que “Por um lado, há um controlo, por outro há educação”.

Os 6 anos da campanha e os 2 anos do dia nacional da luta contra o uso abusivo do álcool serão assinalados amanhã, sexta-feira, com um leque de atividades no Salão de Banquetes do Palácio do Governo, onde se destaca uma mesa redonda para debater os resultados do estudo do INE de 2021 sobre o consumo do álcool em Cabo Verde.

O lema desta celebração é “Conhecer Para Refletir”. Agir Para Prevenir” enquadra-se num conjunto de atividades que irão decorrer em todos os concelhos do país e em algumas comunidades da nossa diáspora.