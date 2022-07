Tunis World Para Athletics Grand Prix Series 2022: mesmo sem medalha Marilson Semedo mostrou-se satisfeito com a sua participação na competição

Terminou em grande a participação cabo-verdiana no Grande Prémio de Atletismo Paralímpico, Tunis 2022. O atleta Marilson Semedo foi o único dos três atletas cabo-verdianos que não conseguiu medalhas, mas diz ter motivos para estar feliz.

“Em relação ao meu desempenho, estou bastante satisfeito. Acabei por cumprir meu objetivo principal que era melhorar minha marca no lançamento de dardo, ultrapassei a marca que trazia de Tóquio”, explicou o atleta.

Disse ainda que nas suas provas havia muita concorrência, com os melhores de África, da Europa e da Ásia, “mas os meus resultados deixaram-me com muito optimismo para as próximas competições.”

Marilson competiu nas modalidades de lançamento de dardo e lançamento de peso. Mas, em Tunis, não esteve apenas como atleta. Ele era, ao mesmo tempo, o chefe da caravana nacional. E, nesta condição, disse valer a pena a participação de Cabo Verde neste Grande Prêmio.

“Creio que justificamos a nossa vinda para esta competição na Tunísia. Tivemos bons resultados e devo destacar a Heidilene que esteve brilhante nas suas três provas. A nossa satisfação é completada com a medalha de prata de Jailson Correira”, apontou.

Estas quatro medalhas conquistadas em Tunis “representam uma grande motivação para futuras competições”, prosseguiu Marilson Semedo, acrescentando que o foco vai estar agora no Grande Prémio de Marraquexe, em setembro.

“Espero que até lá sejam criadas condições e que haja um orçamento para podermos ir e, deste modo, os atletas terem a oportunidade de continuar dar o seu melhor, que é o que temos estado a fazer para o nosso país.”

Os três atletas nacionais conseguiram quatro medalhas, sendo uma de bronze, duas de prata e uma de ouro. Ontem, no último dia de competição, Heidilene Oliveira e seu guia Jailson Oliveira arrecadaram uma medalha de ouro nos 400 metros na classe T12.

