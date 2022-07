Prisão preventiva para suspeito de prostituição de menor em Paul

30/06/2022 14:55 - Modificado em 30/06/2022 14:58

O Tribunal da Comarca do Paul, Santo Antão, decretou, esta semana, prisão preventiva para um homem de 51 anos, residente na localidade, por suspeitas de dois crimes de prostituição de menor. O Noticias do Norte sabe, que, esta é a criança de 12 anos, que alegadamente teria sido abusada sexualmente por seis indivíduos, que foram todos absolvidos pelo tribunal do Paul, em dezembro de 2020.

O caso veio à baila em Julho de 2020 e em dezembro, o juiz da Comarca do Paul “absolveu os seis suspeitos por considerar os indícios frágeis”, uma situação que gerou uma onda de indignação na comunidade paulense.

Este caso, segundo comunicado do Ministério Público, divulgado hoje, o suspeito foi detido fora de flagrante delito, no âmbito da investigação de um auto de instrução registado na Procuradoria daquela Comarca.

Ouvido em primeiro interrogatório judicial, no Tribunal da Comarca do Paul, o homem viu decretada a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva.

“O referido processo, que continua em investigação, permanece em segredo de justiça”, realça o comunicado.