Casal de jovens deixou emprego para realizar o sonho de ter negócio próprio: “Valeu a pena”

29/06/2022 23:39 - Modificado em 29/06/2022 23:39

Há mais de um ano o casal, Mónica Reis e Edmilson Fernandes, decidiram arriscar. Para isso, foi necessário abrir mão do emprego para darem atenção a concretização da ideia de colocar em pratica o “Bol na Pote” (Bolo no Pote). De 2021 até ao momento o resultado para este casal tem sido positivo e gratificante.

Há exatamente um ano e seis meses, Mónica Reis e Edmilson Fernandes demitiram-se dos seus empregos para se dedicarem ao próprio negocio, numa atividade que dizem ser os únicos a fazer pelas ruas da cidade do Mindelo.

Foi no contexto pandémico, 2021, que nasceu a ideia como forma de driblar a crise que assolava muitas famílias e obter rendimento. “Trabalhávamos num restaurante e como a situação não estava boa em termos financeiros fizeram cortes no nosso salário e tivemos que procurar outra solução”, explicou Mónica Ramos que falou no quanto “era necessário e importante” fazer algo para o sustento dos dois filhos.

Um pouco antes de saírem do emprego já vinham tentando vender os 12 potes por dia, o que era pouca quantidade. “Começamos a notar que este negócio tinha lucro e logo resolvemos sair do nosso emprego e dedicar a venda de bolos de pote”, disse Edmilson Fernandes sublinhando que para além de obter algum lucro a ideia era serem responsáveis pelo próprio trabalho.

Após ouvirem muitas sugestões de clientes percorrendo várias ruas da Cidade do Mindelo, admitem que foi uma forma de os ajudar a melhorar o produto que passou a ser cada vez mais requisitado.

Neste momento, dizem estar a vender cerca de 60 potes por dia, com cada um a custar 150$00, mas neste verão a ideia é vender mais por causa deste calor.

“Quanto ao preço e a quantidade em cada pote tivemos que fazer alguns ajustes, visto que os preços dos ingredientes têm vindo a sofrer alterações”, explicaram.

Este produto é composto por três sabores(chocolate baunilha e morango), conforme estes jovens já é consumido por pessoas de todas as idades.

Quanto à receita, “esta já existia, mas nós fizemos algumas adaptações a nosso gosto e ao gosto dos nossos clientes, principalmente na questão da quantidade de açúcar e sem perder a qualidade do nosso produto”.

O que também não deixaram passar despercebido foi a festa de São João Batista em Porto Novo, Santo Antão, onde precisaram de somente 9 horas para venderem cerca de 350 potes.

“Fomos para São João Baptista, mas não era algo programado com antecedência. Mas ficamos surpreendidos como a venda foi muito boa”, disse Mónica Ramos que almeja estar novamente nessas festividades no próximo ano, mas com presença forte.

“Queremos atingir outros patamares e futuramente ter nossa empresa”, este é o desejo do casal que diz estar unido no amor e no negócio.

AC – Estagiária