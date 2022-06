Acidente de viação na ilha do Fogo – Ministério da saúde garante evacuação das vítimas em estado grave

Na sequência do fatídico acidente de viação ocorrido na madrugada da terça-feira para quarta-feira, na ilha do Fogo em que se registou 16 vítimas, entre as quais infelizmente, duas perdas humanas, o Ministério da Saúde garante que tudo está a ser feito para responder às necessidades urgentes das vítimas do acidente.

Na sequência, o governo através do MS, assegura que os serviços de saúde da ilha foram imediatamente mobilizados para o rápido transporte e atendimento aos acidentados.

E que mobilizou-se uma equipa especializada multidisciplinar do Hospital Dr. Agostinho Neto que já se encontra na ilha do Fogo para apoiar a equipa do Hospital Regional São Francisco de Assis.

Tratando-se da necessidade de uma evacuação de emergência para algumas vítimas em estado grave, acionou-se o serviço de evacuação de urgência e, neste sentido agradece a pronta colaboração da companhia aérea Best Fly para mais este caso de emergência médica.

