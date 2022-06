Cabo Verde celebra a 01 de Julho dia Nacional de Luta contra o uso abusivo de bebidas alcoólicas e o 6º aniversário da Campanha Menos Álcool Mais Vida

Assinala-se na próxima sexta-feira, 1 de Julho, o primeiro ano da implementação do Dia Nacional de Luta contra o Uso Abusivo de bebidas alcoólicas e o 6º aniversário da Campanha Menos Álcool Mais Vida, com a realização no Salão de Banquetes do Palácio do Governo, cidade da Praia de um evento em formato híbrido (presencial e via zoom), de onde consta uma sessão solene e de uma mesa redonda com a participação de outras ilhas e da diáspora.

A sessão solene, que será presidida pelo Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, Evandro Monteiro, contará ainda com intervenções de SE o representante da OMS, Daniel Kertesz, e com uma mensagem do ex-Presidente Jorge Carlos Fonseca e do Coordenador da Campanha.

A mesa redonda, subordinada ao tema “O alcoolismo em Cabo Verde. Conhecer para refletir. Agir para prevenir”, terá como moderador Odair Varela e como oradores o coordenador da Campanha Menos Álcool, Mais Vida (Manuel Faustino), o inspetor da IGAE em S. Vicente (Pedro Santos), o Ponto Focal para as Doenças não transmissíveis (Emília Monteiro) e um representante do setor privado (António Marques).

Estão previstas atividades nos outros concelhos para assinalar as duas efemérides, como marchas, atividades desportivas e culturais sem álcool, palestras, intervenções nas rádios comunitárias e operações stop.

Recorde-se que foi em 2020 que o Parlamento proporcionou ao país um dia memorável ao dar uma resposta positiva à petição assinada por mais de seis mil cabo-verdianos, instituindo um dia dedicado à reflexão nas ilhas e na diáspora sobre o alcoolismo.



Todos os deputados, de todos os partidos com representação parlamentar, votaram a favor da instituição do dia 1 de Julho como o Dia Nacional de Luta contra o Uso Abusivo de Bebidas Alcoólicas (resolução no 171/IX/ 2020, de 30 de Julho).