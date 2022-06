São Vicente: Localidade de São Pedro celebra santo padroeiro com missa solene e baile popular

29/06/2022 12:40 - Modificado em 29/06/2022 12:40



A localidade piscatória de São Pedro, em São Vicente, celebra esta quarta-feira o dia do santo padroeiroda zona com missa solene e baile popular, que encerram as festividades iniciadas a 03 de junho.

Conforme informações da organização, a cerimónia religiosa está marcada para às 16:00 desta quarta-feira, 29, com missa na igreja da zona e procissão, que podem agora contar com a população e visitantes, depois de dois anos de paragem devido à pandemia da covid-19.

O programa, segundo a mesma fonte, terá ainda música e dança de grupos da zona e também de grupos da cidade do Mindelo.

Segue-se a entrega de troféus aos vencedores das competições desportivas disputadas desde 03 de junho, entre os quais, torneio de futebol, torneio de futsal infantil, jogo de uril e rink.

O dia termina com baile popular que deve-se prolongar pela madrugada adentro.

A comissão organizadora espera muitos festeiros para comemorarem com a população local, depois de dois anos em falta.

Inforpress