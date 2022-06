Cabo Verde promete mais incentivos para acelerar introdução de veículos elétricos

O Governo cabo-verdiano prometeu hoje mais incentivos para acelerar a introdução de veículos elétricos no país e construção de infraestruturas públicas de carregamento em todas as ilhas.

A garantia foi dada, na Praia, pelo ministro da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Monteiro, no âmbito da entrega de duas viaturas elétricas aos primeiros beneficiários do programa de incentivos à aquisição de 600 carros elétricos em Cabo Verde.

Segundo o ministro, a entrega das primeiras viaturas representa um “marco histórico” na mobilidade elétrica em Cabo Verde, país que já conta com cerca de uma centena de veículos 100% elétricos, introduzidos nos últimos dois anos.

“É a passagem para uma nova etapa, uma etapa de aceleração de introdução de veículos elétricos em Cabo Verde, com incentivos adicionais que estão a ser concedidos e também com o início da construção de infraestruturas públicas de carregamento em todas as ilhas do país”, afirmou.

Durante o evento, foi ainda lançado o concurso para a seleção de uma concessionária para a instalação e operação dos primeiros 44 postos de carregamento público, em todas as ilhas do país, de um total de 100 ao abrigo do programa.

O programa de incentivos à mobilidade elétrica em Cabo Verde é implementado pela Direção Nacional da Indústria, Comércio e Energia, no âmbito do projeto da Promoção da Mobilidade Elétrica em Cabo Verde (ProMEC), financiado pelo fundo Nama Facility e com assistência técnica da agência de cooperação internacional alemã GIZ, que apoia programas de combate às alterações climáticas.

O ministro disse que Cabo Verde está a trabalhar para reduzir consumo de combustíveis fósseis e passar a produzir cada vez mais eletricidade a partir de fontes renováveis, e tem um plano para chegar em 2030 com mais eletricidade produzida por vento e sol do que por combustíveis fósseis.

E assim, prosseguiu, passar para a substituição da gasolina e gasóleo por veículos elétricos.

O diretor do projeto da ProMEC, LéoPagnac, informou que hoje foram entregues os dois primeiros carros, mas já receberam 22 pedidos, no âmbito do programa que vai até Junho de 2025.

Conforme resolução divulgada em Fevereiro, os incentivos vão desde o mínimo de 800 euros e o máximo de 50 mil euros para as pessoas singulares ou coletivas na aquisição de carros 100% elétricos e postos de carregamento.

O ProMEC tem como objetivo o país atingir até 2030 a marca de 50% da energia elétrica produzida por fontes renováveis (eólica e solar), contra os atuais cerca de 20%.

