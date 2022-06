Dois indivíduos apanhados com vistos falsos

29/06/2022 00:01 - Modificado em 29/06/2022 00:01

Realizado o julgamento sumário, dois homens ficaram em prisão preventiva após serem detidos durante uma operação de embarque na ilha do Sal, a polícia deteve dois homens em flagrante delito durante uma tentativa de embarque com passaportes com vistos falsos.

OS dois indivíduos detidos na pose de passaportes com vistos falsos quando tem entre 32 e 33 anos e tentavam viajar para Europa via Barcelona.

De acordo com informações recolhidas, os documentos falsificados estão a ser investigados para verificar a origem e a forma da introdução da falsidade nos referidos documentos de viagem.