São Vicente: Grupo de teatro “50 Pessoa” celebra os 47 anos de independência de Cabo Verde com o espetáculo “Poemas da Liberdade”

28/06/2022 15:58 - Modificado em 28/06/2022 15:58

O Centro Cultural do Mindelo recebe no próximo dia 5 de julho o espetáculo “Poemas da Liberdade”, com poemas de Amílcar Cabral e Jorge Barbosa, numa apresentação da Companhia de Teatro 50 Pessoa.

A companhia leva agora ao palco escritos de Amílcar Cabral e Jorge Barbosa, as comédias Once Upon a Time in Ribeira Bote e Rua de Boné, este último o espetáculo mais visto no Mindelo, desde a sua estreia em 2014.

Segundo Nick Fortes, “Poemas da liberdade” incorpora ainda músicas de Chico Buarque, Zeca Afonso, e outros poetas e músicos que lutaram pela liberdade e independência, não só em Cabo Verde, como em outros países lusófonos.

“Os períodos de fome, a imigração e a vontade de alcançar a liberdade são alguns dos temas tratados neste espetáculo que recria a história e a vivência do povo das ilhas”, avançou.

A estreia está marcada para às 21 horas, do dia 5 de julho, no Centro Cultural do Mindelo.

AC