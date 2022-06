São Vicente: Em carta aberta grupo de cidadãos e artistas pedema retoma urgente do projeto Iniciativa Outros Bairros

28/06/2022 15:58 - Modificado em 28/06/2022 15:58

Em uma carta aberta dirigida a Ministra das Infra-estruturas, Ordenamento de território e Habitação, Eunice Silva, um grupo de cidadãos e artistas pedem que seja retomada os trabalhos de requalificação do espaço público, que inclui as zonas de Alto de Bomba, Cavada de Bruxa e Fernando Pó. Os trabalhados enquadram-se no projeto Iniciativa Outros Bairros (IOB).

A solicitação está sendo feita pelo grupo de calceteiras Amdjer na Obra, e conta com apoio e assinaturas de um grupo de e cidadãos, entre os quais o moradores de Alto de Bomba, Cavada de Bruxa, Fernando Pó e o movimento de cidadãos.

A título de exemplo, o grupo referiu toda a transformação gerada na zona de Alto Bomba com o projeto IOB, que trouxe “alterações muito positivas na requalificação do espaço público”. E um dos ganhos com esta iniciativa foi a “empregabilidade local que permitiu condições para, com esforço pessoal dos próprios moradores, reforçar de pertença ao próprio lugar”.

“Neste quadro de reconhecimento e da expectativa criadas para os próprios moradores e para a sociedade cabo-verdiana causa perplexidade a contínua paragem das obras”, indicou o documento.

O grupo lembra que em janeiro deste ano, a Ministra das Infra-estruturas, Ordenamento do Território e Habitação alimentou a esperança dos moradores ao anunciar que as obras iriam reiniciar em março, mas tal não aconteceu.

Situação que estes cidadãos consideram estar a bloquear a melhoria das condições de vida de todos os moradores que continuam sem respostas sobre a construção do espaço público, do depósito de água e das redes de eletricidade, de abastecimento de água, de esgoto e de drenagem pluvial.

“Consideram os signatários que a IOB, como projeto exemplar e exequível, é relevante para São Vicente porque trabalha na compreensão dos territórios semelhantes a estas zonas, pensando o futuro, e constrói uma abordagem para a melhoria do espaço público”, destacou, lembrando que o projeto “promove a construção de uma população consciente da importância do direito ao lugar e à cidade”.

É neste sentido que o grupo uniu-se para chamar atenção sobre a situação e pedir a retomada dos trabalhos, particularmente das obras no Alto de Bomba e do arranque das obras na Covada de Bruxa e no Fernando Pó.

Recorde-se que recentemente o projeto Iniciativa Outros Bairros foi vencedora do prémio Archidaily – Obra do Ano 2022 – e integrante da lista de finalistas do prémio Aga Khan Award for Architecture, o que no entender destes cidadãos valida a decisão política da IOB.

AC – Estagiária