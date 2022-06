Augusto Neves responde à Sokols e MDSV – “Ridículos, invejosos e oportunistas que não querem o bem de São Vicente”

28/06/2022 15:17 - Modificado em 28/06/2022 15:17

Augusto Neves diz que o Sokols e o Movimento para o Desenvolvimento de São Vicente, que “nada fazem”, apenas se aproveitam de desentendimentos que podem existir em qualquer câmara ou governo com vários partidos políticos, para “meterem lenha na fogueira, como incediários que são”.

O presidente da Câmara Municipal de São Vicente, fez estas observações esta manhã, 28, durante uma conferência de imprensa, para responder às denúncias do grupo, na semana passada, feita à gestão do edil de São Vicente.

Augusto Neves começou a sua intervenção, relembrando sobre a crise pandémica e a guerra na Ucrânia, que culminou com toda a situação difícil que o país vive, com os cabo-verdianos a lutar “duramente para a melhoria da qualidade de vida”.

Neste sentido, o líder camarário, afirmou que este deveria ser um momento para todos os cabo-verdianos estarem juntos unidos para, que juntos possamos rapidamente sair desta situação e “não é tempo de oportunismo e oportunistas e aproveitadores políticos”.

Augusto Neves lembrou que houve eleições há dois anos e que estes dois movimentos cívicos, Sokols e MDSV, que diz não considerar, poderiam ter a oportunidade de mostrar ao povo das ilhas o seu grande projecto e não se esconderem como covardes. “Deveriam mostrar estas habilidades nas eleições e convencer a população”, salientou.

E reforçou que a ilha não vive nenhuma crise. “A crise está instalada na cabeça e mente perversa de oportunistas que aproveitam de desentendimentos que podem existir em todo mundo, em qualquer câmara ou governo com vários partidos políticos para meterem lenha na Fogueira. Estes são autênticos incendiários”.

E questionou a contribuição que os líderes destes movimentos deram à São Vicente na sua juventude. “Não viveram em São Vicente, porque não acreditaram na potencialidade e identidade desta ilha e este peso na consciência os transformou em perversos e perturbadores da ordem social, e estão tentando enganar os incautos e apresentando como moralistas da história da ilha”.

Questionado sobre a possibilidade de eleições antecipadas, o presidente da câmara diz que esta não é a solução e que, existem apenas desentendimentos entre os vereadores do MPD e da UCID e do PAICV, contudo, garante que a câmara está a trabalhar normalmente.

Sustentou que a sua equipa está a fazer tudo aquilo que lhes compete e pondo em prática o Plano de Actividades e Orçamento de 2022, o principal instrumento de gestão da CMSV e temos outros instrumentos prontos e ainda estamos a trabalhar no Plano de Actividades e Orçamento de 2023”.

A CMSV é composta por nove vereadores, quatro do MPD e três da UCID e dois do PAICV. Sobre os quatro vereadores do MPD, afirma que estão trabalhando arduamente porque foi para isso que foram eleitos. “Se os outros não querem trabalhar, querem só atritos, não podemos fazer nada. Estamos cumprindo a legislação autárquica e o regimento que, claramente, diz o que devemos fazer para melhor funcionamento do município de São Vicente”, vincou.

EC