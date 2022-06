Will Smith ganha mais um prémio 3 meses após polémica nos Óscares

28/06/2022 09:58 - Modificado em 28/06/2022 09:59

Will Smith voltou a ser distinguido pela sua performance no filme ‘King Richard’ três meses depois de ter sido banido das galas dos Óscares (durante 10 anos) por ter agredido Chris Rock.

Smith, de 53 anos, conquistou o título de Melhor Ator nos BET Awards, apesar de não ter estado na cerimónia para receber o prémio.

Will competia com outros atores (incluindo de televisão), nomeadamente, Adrian Holmes e Jabari Banks por ‘Bel Air’, Anthony Anderson por ‘Black-ish’, Damson Idris por ‘Snowfall’, Denzel Washington por ‘The Tragedy of Macbeth’, Forest Whitaker por ‘Respect and Godfather of Harlem’, e Sterling K. Brown por ‘This Is Us’.

Smith também ganhou um BAFTA, um Globo de Ouro, um NAACP Image Award, SAG Award, Critics Choice Award e claro, um Óscar.

Noticias ao minuto