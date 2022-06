Atriz Mary Mara morre afogada aos 61 anos

28/06/2022 09:55 - Modificado em 28/06/2022 09:56

Morreu a atriz Mary Mara. A notícia é confirmada através de um comunicado enviado à CNN pelo representante da artista americana, Craig Dorfman.

“Mary foi uma das melhores atrizes que já conheci”, afirmou Dorfman.

Mary Mara, de 61 anos, terá morrido afogada enquanto nadava num rio perto da casa da sua irmã.

De acordo com um comunicado da Polícia do Estado de Nova Iorque, as autoridades foram chamadas no último domingo por volta das 08h10, horário local, para um “possível afogamento”. Já no local foi encontrada “uma mulher morta no rio St. Lawrence”, refere a nota.



“A investigação preliminar sugere que a vítima se afogou enquanto nadava”, cita a CNN.

A investigação aponta, para já, não existirem sinais de crime. Será em breve realizada uma autópsia para determinar a causa oficial da morte.

Mary Mara estaria a visitar a irmã, que vive perto do rio, e terá decidido mergulhar para nadar e fazer algum exercício físico, adianta o site TMZ.

Mary fez parte de dezenas de produções, entre séries e filmes, tais como ‘ER’, ‘NYPD Blue’, ‘Law and Order’, ‘Lost’, ‘The Practice’ e ‘Star Trek: Enterprise’.

