Andebol/ São Vicente- Titulo de campeão masculino e feminino decidido no quinto jogo dos Play off final

27/06/2022 23:54 - Modificado em 27/06/2022 23:54

Os campeões regionais de São Vicente, só serão conhecidos no próximo fim de semana com a realização do quinto jogo dos Play off final, do masculino e feminino. É que a prova está empatada dois a dois e último jogo vai ser i tira teimas.

Em masculino, o Farense que seguia na frente, com vantagem de 2-0, foi surpreendido pelos campeões nacionais, o Atlético do Mindelo, nos dois últimos jogos igualando o resultado. A equipa orientada por Aquilino Fortes, conseguiu recuperar e está a um passo de revalidar o titulo, se continuar nesta condição, no próximo jogo.

Em feminino, o Amarante venceu no domingo, o Atlético do Mindelo e igualou a fase final dos play-off do campeonato regional de andebol feminino de São Vicente, também em duas vitórias para cada lado.

O quinto e último jogo vai determinar, esta semana, quem irá levantar a taça de campeã.