Daniel Jesus: Não há condições de sustentar o profissionalismo no desporto em Cabo Verde

27/06/2022 23:53 - Modificado em 27/06/2022 23:53

Daniel Jesus é taxativo ao afirmar que em Cabo Verde não há condições para ter profissionalismo no desporto, neste momento. O dirigente do Mindelense falava ao Noticias do Norte, no âmbito de uma entrevista sobre o momento do clube.