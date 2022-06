Laginha interditada durante quatro dias para obras de manutenção do areal

27/06/2022 23:50 - Modificado em 27/06/2022 23:51

Tendo em conta inicio da época balnear, que arranca em julho, a ENAPOR realiza a partir de terça-feira, dia 28 de junho, com previsão de término na sexta-feira, dia 01 de julho, trabalho de de manutenção no areal da praia de Lajinha. Os trabalhos de manutenção envolvem o revolvimento do areal.

Por que por razões de segurança, a autoridade portuária cabo-verdiana afirma que o local está dividido por três áreas, norte centro e sul, e que durante os trabalhos, serão parcelarmente interditadas aos banhistas.

De recordar que desde da altura das obras na praia da Laginha, esta tem sido uma reinvindicação dos banhistas que ao longo dos anos foram confrontados com o estado do areal. Que por ser na sua maior parte sedimentada, a parte mais acima, acabou por ficar completamente rochosa, criando um desnivelamento até ao mar.

“O trabalho a ser feito local, conforme a informação visa a manutenção do areal para, que nós possamos usufruir ainda mais do espaço que temos. A Praia ficou maior, mas é apenas o local onde a areia é mais solta. Aliás areia mesmo, que as pessoas ficam”.

Apesar de ter como objeto principal é a administração, gestão e exploração dos Portos de Cabo Verde, Terminais e Zonas de Jurisdição Portuária, a empresa vai avançar com a manutenção do local, cuja expansão e restauração está diretamente ligado, ao Projeto de “Alargamento do Terrapleno, Construção da Nova Via de Acesso na Zona Nordeste do Porto Grande & A Construção de um Esporão na Zona da Praia da Laginha”, iniciado em 2013.

A época balnear em Cabo Verde arranca já no próximo mês e o expectável é que se estenda até 30 de Setembro, como aconteceu no ano passado. E a praia da Laginha. de outubro. Apesar da pandemia de Covid-19 ainda exigir preocupações — o índice de transmissibilidade até voltou a subir —, a verdade é que o regresso às praias se faz quase sem restrições.