Ministro da Saúde acredita que ainda este ano o país será certificado como país livre da transmissão autóctone do Paludismo

27/06/2022 16:27 - Modificado em 27/06/2022 16:27

O Ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, acredita que ainda este ano Cabo Verde será certificado como país livre da transmissão autóctone do Paludismo pela OMS. Desde ontem, uma missão da Organização Mundial da Saúde, OMS, está no país para precisamente avaliar os avanços que Cabo Verde conseguiu no que diz respeito a luta contra o paludismo tendo em vista a certificação.

Tendo em conta o surto de 2017 e alguns casos de 2018, Arlindo do Rosário acredita que o certificado de país livre de transmissão local do paludismo pode ser concretizado ainda este ano. O arquipélago está a 4 anos e meio sem um único caso de transmissão local da doença.

“O trabalho que o a direção nacional de saúde através do programa de luta contra os vetores tem realizado nos reconforta no sentido de que as condições estão reunidas para que de fato obtenhamos a certificação”, avançou.

A partir de hoje a missão da organização Mundial da Saude avalia os níveis de implementação das recomendações da OMS em Cabo Verde preparando e apoiando os técnicos nacionais na concretização de um plano de elaboração e cronograma tendo em conta a certificação.

Em Setembro uma nova missão, desta feita independente, estará no país para avaliação final do processo. Arlindo do Rosário tem expetativas em alta, mas disse, “Cabo Verde não trabalha apenas para a certificação”.

“Estamos a trabalhar para dar a Cabo Verde mais um cartão de garantia da segurança sanitária importante para a nossa população, mas também muito importante como país onde o turismo é de fato um setor muito importante a considerar”, sublinhou.

Hoje a missão da OMS mantém encontro com o Secretario de Estado da Saúde em representação do Ministro. De seguida cumpre um programa de trabalho marcado pelo workshop sobre a certificação e visitas as estruturas de saúde em Santiago Norte, São Vicente e Boavista.

A missão da OMS a Cabo Verde dura até 8 de Julho.