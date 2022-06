São Vicente: empresário investe em mais um lago artificial na ideia de armazenar 12 mil toneladas de água das chuvas

26/06/2022 23:49 - Modificado em 26/06/2022 23:52

Após alcançar excelentes resultados numa primeira fase de investimento em 2020, o empresário Amílcar Lopes decidiu arriscar mais uma vez e construir mais um lago artificial para armazenar 12 mil toneladas de água das chuvas. O mesmo disse ter reunido todas as condições para receber as chuvas de 2022.

Amílcar Lopes avançou ao Notícias do Norte, que conta neste momento com três grandes lagos artificiais na sua propriedade, na Ribeira de Julião. Um investimento, que iniciou em 2020 e que naquela altura conseguiu armazenar cerca de 4 mil toneladas de água das chuvas em 24h, com resultados satisfatórios.

“De Setembro de 2020 ate Maio de 2021 os quatro mil toneladas foram usadas para rega, o que naquele período conseguimos fazer boa produção de legumes e vegetais, frutas, entre outros”, avançou este empresário que adiantou ainda que aquela quantidade de água conseguiu abastecer através do sistema gota a gota quase 5 hectares de terreno cultivados.

Naquela época, apontou, com a produção em alta conseguiu escoar todos os nossos produtos sem nenhum problema.

Por isso, neste momento disse ter tudo preparado para receber as chuvas deste ano. Amílcar espera que chova o suficiente para conseguir desta vez encher os 3 tanques e garantir um ano de muita água.

“Se chover e conseguirmos armazenar as 12 mil toneladas vamos conseguir extrair da terra, por exemplo, cerca de 20 toneladas de cebola, e 10 toneladas de batata”, frisou.

Lopes continua a insistir que essa ideia “é muito boa para nosso país” e que se replicada em outras zonas da ilha e em outras paragens do país “estaríamos a resolver uma série de problemas sociais, nomeadamente o desemprego”.

Com essa técnica, o empresário acredita que se estaria a resolver o problema de falta de água para agricultura em várias zonas agrícolas do país. O mesmo é de acordo que essa técnica é melhor que fazer furos nas ribeiras a procura de água.

“Todos os anos tenho fé que haverá boa chuva. Se fosse o contrário não arriscaria em fazer este investimento”, finalizou.

Recorda-se que Amílcar Lopes iniciou o projeto com um investimento de 800 contos há uns anos e agora disse ter adicionado mais 150 contos para a concretização do terceiro lago.

AC – Estagiária