Governo quer continuar a proteger e valorizar o legado histórico e patrimonial da Cidade Velha

26/06/2022 23:39 - Modificado em 26/06/2022 23:39

Enquadrado no 13º aniversário da elevação da Cidade Velha a Património Mundial, o Ministério da Cultura diz ter como missão continuar a proteger e valorizar este sítio histórico, berço da nação cabo-verdiana. Por isso, o governo disse ter feito investimentos e continuar a concretizar projetos.

“Cidade Velha tem recebido muitos investimentos como forma de torná-la um ponto de referência em Cabo Verde e ganhar a centralidade que merece”, referiu a publicação do Ministério da Cultura.

O MCIC sublinhou que nos últimos seis anos, foram vários os investimentos que o Governo de Cabo Verde realizou neste sítio histórico, com destaque para reabilitação da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, recuperação da primeira fase da orla marítima da zona e Intervenção da estrada Cidade Velha, entre outros.

Para além disso, o governo já tem delineado mais projetos para recuperar bens materiais de alto valor patrimonial e histórico e, ainda, devolver à comunidade um espaço de lazer, fruição cultural, potencializando diversas atividades socioculturais.

A entidade governamental almeja ainda a concretização de outros projetos, tais como a reabilitação do Bairro São Pedro, bem com as casas da rua banana, sinalização turística no sítio histórico, reconstrução do restaurante de Pelourinho, entre outros investimentos.

“A nossa missão, enquanto cidadão e enquanto Estado, é continuar a proteger e valorizar o legado histórico e patrimonial da Cidade Velha para memorar a nossa ancestralidade e perpetuar um lugar comum, onde a história universal se confluí e a comunidade se reconhece”, afirmou.

AC – Estagiária