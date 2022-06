OMS lança missão de pré-certificação para eliminação do paludismo em Cabo Verde

26/06/2022 23:36 - Modificado em 26/06/2022 23:36

No âmbito do apoio da Organização Mundial da Saúde, OMS ao Ministério da Saúde para a Preparação de Cabo Verde para o Processo de certificação da eliminação do paludismo e no seguimento das discussões preparatórias em curso, chega à Cabo Verde uma missão de pré certificação da OMS de 27 de Junho a 8 de Julho de 2022.

Esta missão, conforme o ministério da saúde, tem o objetivo de apoiar Cabo Verde na preparação para a certificação e avaliar se o país está pronto para receber a missão de certificação independente final.

De entre os objetivos específicos, esta missão vai avaliar os avanços conseguidos no quadro da implementação das recomendações anteriores das missões da OMS; orientar os profissionais e as autoridades de saúde incluindo os membros do Comité Nacional Independente para Eliminação do Paludismo, sobre as diretivas e os requisitos da OMS para este processo; rever toda a documentação do país nesta matéria e apoiar na elaboração de um plano de ação e um cronograma para a certificação em colaboração com as autoridades nacionais.

Durante a missão de duas semanas, a equipa para além de alguns encontros com várias instituições, vai visitar as ilhas de Santiago, Boa Vista e São Vicente.

Do programa da missão, consta uma receção da equipa pelo Secretário de Estado Adjunto da Saúde, Evandro Monteiro e um Workshop com as autoridades nacionais, o Programa Nacional de Luta Contra o Paludismo (PNLP) e a Task Force sobre a certificação da OMS para eliminação do Paludismo.