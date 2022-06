Escritora Andreia Mosso lança em São Vicente livro “JULIA”, da sua autoria

A escritora Andreia Mosso lança na próxima terça-feira, 28 de Junho, na Galeria Zero Point Art, na Cidade do Mindelo, em São Vicente, o seu livro “JULIA”, da sua autoria. Com apresentação a cargo de José Fonseca, a anteceder a sua apresentação haverá um momento cultural com “Poesia ao Som da Viola” e declamação de poesia.

Esta é a primeira obra literária de Andreia Mosso, que inicialmente foi dada a conhecer ao público na cidade da Praia, no mês de Abril e que é o resultado de anos de trabalho.

“Há precisamente três anos, terminei de escrever o meu primeiro romance e desde então iniciei uma longa jornada para conseguir publicá-lo. Todos têm conhecimento do quanto é difícil levar adiante um projeto literário e sendo um jovem escritor torna-se ainda mais difícil. São muitos os olhares de descrença e portas fechadas”, explicou a escritora na sua rede social, na altura do lançamento.

Afirmou que foram três anos de muita persistência, luta, mas também algum desânimo e pessimismo, porém nunca pensei em desistir.

O romance de 134 páginas narra a história da “bela e misteriosa” Júlia que viaja de Cabo Verde para Lisboa, sendo o motivo da viagem o “maior segredo” revelado posteriormente na obra.

“Júlia”, conforme descreveu a escritora, é uma mulher independente, de século XXI, que não se sujeita às imposições sociais do patriarcado, o sistema que coloca os homens em situação de poder, por isso, ela faz determinadas escolhas que repercutem tanto no seu relacionamento social como afectivo.

O objectivo do livro, é segundo ela, contribuir para o incremento da literatura cabo-verdiana e incentivar outros jovens a escrever, ao passo que, sublinhou, em Cabo Verde há muitos jovens que compõem, mas falta oportunidade e incentivos para materializar os seus projectos.

Andreia Mosso espera com esse livro, no qual fez um retrato social, e que atinja sobretudo a camada jovem.

