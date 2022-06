Quatro suspeitos do homicídio de um menor de 13 anos de idade na cidade da Praia ficam em preventiva

26/06/2022 23:33 - Modificado em 26/06/2022 23:33

A Polícia Nacional deteve oitos indivíduos, sendo quatro mulheres e quatro homens, suspeitos do homicídio de um menor de 13 anos de idade, na localidade de Várzea de Campainha, mais concretamente em Madjana, Cidade da Praia, sexta-feira, 24, por volta de 04h20 da madrugada.

De acordo com informações veiculadas pela PN, o menor de 13 anos de idade, foi encontrado sem vida, na varanda de uma residência, na localidade de Várzea de Campainha, na sequência de um conflito/rixa entre indivíduos delinquentes, por volta de 04h20, madrugada de quinta para sexta feira.

E que após o sucedido desencadeou um conjunto de diligências no sentido de localizar, identificar e capturar os criminosos envolvidos. E que além dos suspeitos, a PN informou que foram a apreendidas duas armas de fogo de fabrico artesanal, peças de vestuário, algumas com partes já queimadas por um dos envolvidos e outras lavadas, presumindo-se para limpar vestígios do crime.

Após apresentação ao Ministério Público, sábado, dia 25 de Junho, e ouvidos em primeiro interrogatório pelo Juiz, foi aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva, para 04 dos envolvidos e os outros 04 ficaram com a medida de apresentação periódica.