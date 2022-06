Meias-finais do nacional e Futebol – Académica do Mindelo e Rosariense empatam a duas bolas

25/06/2022 20:27 - Modificado em 25/06/2022 22:45

No primeiro jogo das meias finais do campeonato Nacional, a Acadêmica do Mindelo recebeu e empatou em casa, no Estádio Adérito Sena, a duas bolas com o Rosariense, num jogo bastante intenso e de oportunidades perdidas entre as equipas.

A Académica do Mindelo foi mais vezes a baliza contrária e numa dessas incursões, após um passe de Mika, Tchukin com a baliza escancarada desperdiçou.

Na resposta, no primeiro lance de perigo, e repetindo a máxima no futebol, de quem não marca sofre, a equipa de Santo Antão marcou primeiro aos 45 minutos, num lance de bola Parada por Tucim. O camisola 14 do Rosariense abre o marcador através de um cabeceamento para o fundo das redes da baliza de Piduca.

Em vantagem no marcador, na segunda parte a equipa visitante entrou logo a marcar. O relógio apontava 46 minutos quando Nuno, o melhor marcador da competição, num lance de contra-ataque fez um chapéu à Piduca que de fora da sua baliza, não conseguiu evitar o 2-0.

A perder por 2-0 Carlos Machado fez algumas mudanças, e uma delas bem sucedida. Com a entrada de Gogol para dar mais ênfase ao ataque, a Académica do Mindelo viria a marcar já nos minutos finais, por Gogol. O avançado que tinha entrado aos 52 minutos reduziu ao minuto 89, após um erro da defensiva do Rosariense, após um passe pela direita e fez o seu primeiro golo na competição.

Um golo que elevou os ânimos da Mika e, que num segundo momento de inspiração, Gogol viria a bisar aos 90+1 e empata a partida para delírio dos adeptos.

Com este resultado, o Rosariense segue em vantagem para a segunda mão das meias finais, realizada no próximo sábado, 02 de julho em Santo Antão.

Elvis Carvalho