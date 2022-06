Presidente da República testa positivo a covid-19 e cancela agenda de actividades

24/06/2022 19:45 - Modificado em 24/06/2022 19:45

O Presidente da República, José Maria Neves, testou hoje positivo à covid-19 e cancelou a agenda de actividades para cumprir o período de quarentena em casa, revelou o próprio na sua página da rede social facebook.

“Acabo de testar positivo à covid-19. Tenho sintomas ligeiros e cumpro o período de quarentena, em casa”, anunciou o Chefe de Estado na sua página do facebook.

Em nota de imprensa, a Presidência da República explicou que todas as actividades programadas para esta tarde foram canceladas.

Cabo Verde registou na última quinta-feira, 225 casos positivos, segundo informações do Ministério da Saúde.

Com as novas actualizações, o País passa a contabilizar 1.079 casos activos, 57.461 casos recuperados, 403 óbitos, 43 óbitos por outras causas e nove transferidos, perfazendo um total de 58.995 casos positivos acumulados.

A covid-19 é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detectado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e actualmente com variantes identificadas em vários países.

Inforpress