Patrick Andrade apresentado no Partizan de Belgrado na Sérvia

O internacional cabo-verdiano Patrick Andrade foi apresentado esta sexta-feira aos novos companheiros, após assinar um contrato de três épocas com o Partizan de Belgrado, da primeira liga da Sérvia.

O médio de 29 anos vai encarar um novo desafio na carreira, após uma época de sucesso no futebol azeri, vai tentar repetir as conquistas no futebol sérvio.

No Partizan, Patrick vai ter a parceria de outro Tubarão Azul, o salense Ricardo Gomes que na época anterior foi o Melhor Marcador do Campeonato Sérvio e um dos cinco Melhores Artilheiros da Europa.

Patrick deixou o Qarabag, após duas temporadas, 43 jogos no Campeonato, 6 golos, 3.646 minutos em campo, 6 partidas na Taça do Azerbaijão e 3 golos; 18 jogos nas ligas continentais, Europa, Champions (Preliminar) e Conferência, onde foi eleito para o 11 Ideal da 1ª Edição.

Ele deixou na estante do clube, um título de Campeão do Azerbaijão e outro de Vencedor da Taça Azeri.

Em Cabo Verde, Patrick Andrade destacou-se ao serviço do Sporting e do Desportivo da Praia, antes de viajar para Portugal onde representou Ribeirão, Joane, Famalicão, Salgueiros e Moreirense, tendo também vestidos as cores do Cherno More da Bulgária.

O jogador conta com três 14 internacionalizações pela selecção de Cabo Verde e participou no último Campeonato Africano das Nações (CAN’2021), onde fez quatro jogos.

