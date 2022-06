“TMC Internacional” um sucesso fora de Cabo Verde que consagrou Miriam Monteiro como a vencedora

24/06/2022 00:37 - Modificado em 24/06/2022 00:40

A primeira edição do TMC Internacional, que aconteceu no De Doelen, em Rotterdam, Holanda, no dia 18 de Junho “foi mágico e que ultrapassou todas as expectativas” a volta do evento que é acarinhado pelos cabo-verdianos e que contou com o público em massa no local.

“Foi uma edição, que marcou a internacionalização do projecto que tem revelado vários nomes do panorama musical nacional e agora da diáspora”, afirmou o produtor Eurico Évora em entrevista ao Noticias do Norte.

“Internacionalização do TMC é também, uma forma de valorizar o projecto a nível da diáspora”, prosseguiu Évora que quer elevar o nível do projecto e levá-lo futuramente para outros palcos na diáspora.

Este passo, significa também, um novo nível de valorização do projecto em Cabo Verde, conforme admitiu este responsável. “Precisa de mais atenção para este projecto, que anualmente traz mais jovens para a música e valoriza a nossa música”, explicou Eurico Évora satisfeito pela forma que os participantes abraçaram o projecto.

O evento contou também com uma “Feira Cabo Verde Rotterdam”, onde estiveram várias marcas nacionais das comunidades. “Um encontro de cabo-verdianos e de estrangeiros que prestigiaram este evento”.

E após a feira, o público assistiu a uma noite de gala repleta de música de grandes talentos no salão “Jurriaanse”, com a participação de jovens artistas dos diversos países da nossa diáspora como: Holanda, Luxemburgo, Bélgica, Alemanha, Inglaterra, Portugal, Espanha, Itália, Noruega e Cabo Verde.

E no final a vitória foi para a concorrente da Inglaterra, Miriam Monteiro, uma das 10 “vozes impressionantes” que “brevemente podemos constatar com a divulgação do espetáculo pela RTP”, refere.

Para este produtor de eventos, Cabo Verde fica a conhecer, novos talentos e vai ficar bem servido com a qualidade de vozes que “temos na diáspora” e espera que o esforço seja recompensado, por ser um “investimento de grande risco”, que englobou ao longo destes anos, “muita teimosia, foco e determinação”.

“Mais uma prova que demos para o que podemos fazer pela música de Cabo Verde e também são postos de trabalho que estamos a criar” e após isso, espera-se mais apoios para o projecto que foi bem recebido na Holanda.

“Foi realmente maravilhoso e notamos isso na platéia. Depois de uma introdução emocionante, intercalada de participações especiais do projecto internacional que foi também, uma homenagem ao artista cabo-verdiano já falecido, Bana.

A vitória foi da concorrente da Inglaterra, Miriam Monteiro, e no no 2º lugar ficou Casemiro Rodrigues do Luxemburgo e, em 3º lugar Alessandra Silva da Itália. Suely dos Santos da Alemanha também foi uma das finalistas.

Miriam Monteiro recebeu o ‘Prémio Bana’ no valor de €1000, a oferta de lançamento de dois singles, da gravação de um videoclipe e uma digressão por Cabo Verde e Europa. Os prêmios foram oferecidos pelo Sr. Louis Fortes, Editora Harmonia e SVTUR.

O TMC Internacional é uma iniciativa conjunta da SV TUR ENTERTAINMENT, empresa de eventos sediada em São Vicente, Cabo Verde e da empresa de produção de media DRM (Davidson Rodrigues Media) sediada em Roterdão, e conta ainda com outros parceiros, como os ministérios da cultura, do Turismo, das comunidades entre outras empresas.

Elvis Carvalho