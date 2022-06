PAICV acusa governo de descaso perante a situação de ingovernabilidade na Câmara Municipal de São Vicente

O presidente da Comissão Política Regional do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) em São Vicente acusa governo de descaso perante a situação de ingovernabilidade na Câmara Municipal de São Vicente

Para Adilson Graça Jesus é do conhecimento de todos que a Câmara Municipal de São Vicente vive neste momento uma situação gravíssima, no que concerne a sua governabilidade, e que se agrava dia após dia.

“O presidente da CMSV que é o maior responsável pela situação de ingovernabilidade do município parece desejar que a situação se mantenha na mesma”, afirma o responsável do partido na ilha.

E que após seis meses de ausência da Câmara Municipal, juntando mais de doze sessões não realizadas, alega que Augusto Neves, mesmo sabendo que não tem maioria para decidir sozinho, insiste em querer condicionar toda a ilha, todos os munícipes e todos os eleitos, para que sigam pela sua cartilha de “eu quero, eu posso, eu mando”.

Diz que após a reunião de 30 de Maio, há vida entre o Doutor Augusto Neves e os deputados nacionais eleitos nas listas do PAICV, pelo círculo eleitoral de São Vicente, criou-se uma expectativa na sociedade mindelense, em que se estaria a criar as condições para se resolver o problema.

No entanto, em vez de o Presidente da CMSV reunir-se com os vereadores com uma proposta ou uma perspetiva de resolução dos problemas existentes, este fez o contrário. “Na reunião estatutária seguinte, envia uma proposta de ordem do dia, que já havia sido reprovada pelos vereadores em sessões anteriores”.

“Do nosso ponto de vista, na reunião camarária que se seguiu, dever-se-ia debruçar-se apenas sobre os caminhos do entendimento, em particular no repescar do memorando de entendimento, aprovado na CMSV no ano passado e sua efetiva aplicação”.

Não só não fez isso, como continua a sustentar este imbróglio, que o governo da República, no seu entender tem “tapado os olhos” e tem agido com descaso perante o assunto, sustentou Adilson Jesus.

Sob a ameaça da realização de eleições antecipadas no município, afirma que este é um desfecho que ninguém deseja.

Diz que a primeira ação do governo da república deveria ser política. “Do nosso ponto de vista, o Primeiro-ministro ou a Ministra a coesão Territorial, deveriam deslocar-se à São Vicente e sentarem-se à mesa com o presidente da CMSV e todos os vereadores, com vista a resolver esta situação, que o Doutor Augusto Neves, já disse que é causada por questões menores”, realçou.

Portanto, diz que não percebe esta “incoerência do governo, que sabendo da difícil situação que o mundo vive, tendo já declarado uma situação de emergência social e económica em Cabo Verde, derivada dos impactos da Guerra na Ucrânia, permita que a situação da ingovernabilidade da CMSV degrade mais ainda e chegue a ponto de ser necessário a realização de eleições antecipadas, que necessariamente irão sorver recursos dos contribuintes, que poderiam ser utilizados para acudir as famílias mais carenciadas.

E estranha também o silêncio do MPD. “Estranhamos que o MPD em São Vicente, como o MPD a nível nacional e o governo, estejam ainda surdos e mudos perante a situação que se está a passar na CMSV”, conclui.